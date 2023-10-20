اعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، انه "عبرت لسفراء دول النروج، الدنمارك، فنلندا، السويد وكندا عن قلق لبنان العميق ازاء إستمرار العدوان على غزة لليوم الرابع عشر، وطلبت تدخل دولهم من خلال الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".
واكد ان "تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب طلب من سفراء غربيين تدخل بلادهم والضغط على اسرائيل لوقف التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.