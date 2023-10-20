بوحبيب طلب من سفراء غربيين تدخل بلادهم والضغط على اسرائيل لوقف التصعيد

اعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، انه "عبرت لسفراء دول النروج، الدنمارك، فنلندا، السويد وكندا عن قلق لبنان العميق ازاء إستمرار العدوان على غزة لليوم الرابع عشر، وطلبت تدخل دولهم من خلال الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".

واكد ان "تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية".