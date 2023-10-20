قوة السوشيال ميديا.. بايدن يدعو الأمريكيين لعدم التعاطف مع الفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

دعا الرئيس جو بايدن، الأمريكيين لعدم السماح للمنشورات والفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بإضفاء طابع إنساني على الفلسطينيين، واصفا إياها بـ "الخطابات الخطيرة".

وعقب عودته من رحلته القصيرة إلى الشرق الأوسط، ألقى بايدن خطابا إلى الشعب الأمريكي حث فيه المواطنين على عدم السماح للخطاب الخطير على الإنترنت بإضفاء الطابع الإنساني على الفلسطينيين، بحسب ما نقل موقع "the onion" الأمريكي.

وقال باين في خطابه إنه "مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس، أحث زملائي الأمريكيين على البقاء يقظين، وعدم الوقوع فريسة لأي دعاية كاذبة تدعي أن الناس الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية يستحقون الحياة الإنسانية".

وأشار بايدن إلى أنه ومع بداية الحرب، رصدت المخابرات الأمريكية عددًا لا يحصى من المنشورات والفيديوهات على منصات التواصل والمواقع الإلكترونية والتي تفيد بأن الفلسطينيين، أمهات وآباء وأطفال، لم يكونوا إرهابيين ولا يستحقون أن يحاصروا في قطاع غزة بدون طعام أو ماء أو وقود.

وتابع الرئيس الأمريكي: "إذا سمعت فلسطينيًا يتم وصفه بمصطلحات مثل (ابن أو ابنة أو في حاجة ماسة إلى رعاية طبية)، فعليك أن تدرك أن ما تقرأه مصمم خصيصًا لإثارة التعاطف".

وشدد بايدن على أن ضرورة أن يتجنب الأمريكيين ما وصفها بـ "الدعاية الخطيرة" التي تؤكد أن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل يمكن إنفاقها على أشياء أكثر أهمية في الداخل الأمريكي مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو تخفيف الفقر.