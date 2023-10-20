الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده للمناورة البرية لغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن عناصر سلاح الجو التابعة له تشن هجمات على قطاع غزة، كما لم تهاجم منذ عشرات السنين، في إشارة إلى الحرب التي أعلنها الجيش على القطاع، فيما يعرف بـ"السيوف الحديدية".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن "القوات الميدانية الإسرائيلية تواصل الاستعداد للمناورات البرية والتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها فيما مضى".

وأضاف هاجاري أن "اعتراض البحرية الأمريكية لصاروخ أطلق من اليمن، يشير إلى قدرة الولايات المتحدة على التصدي لمثل هذه الأعمال"، مضيفا أن "أنظمة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لمواجهة تهديدات من هذا النوع".

وأكد المتحدث أن قوات الجيش الإسرائيلي "تستعد للمرحلة التالية والمناورة البرية"، مشيرا إلى أنه منذ الـ7 من أكتوبر الحالي قتل 306 جنود وضباط من الجيش.

وأشار هاجاري إلى أن "إخلاء بلدة كريات شمونة يسمح للجيش بتوسيع عملياته ضد حزب الله."

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "استهدف مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة، بزعم أن مقاتلي حركة "حماس"، كانوا يتجمعون فيه ويستخدمونه في تخزين الأسلحة".

وقالت وزارة الدفاع االإسرائيلية، في بيان لها، إنه "خلال الليل، أغارت الطائرات الحربية على أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفة أنه "تم تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات".

وأعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

ومنذ ذلك التاريخ، يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة جراء هجمات جوية من جانب إسرائيل التي قطعت إمدادات المياه والوقود والغذاء عن القطاع، ردا على عملية "طوفان الأقصى".