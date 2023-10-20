شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرات خارجية ألمانيا وفرنسا واليابان يحضرن قمة القاهرة من أجل السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

تنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وتحضر القمة وزيرات خارجية ألمانيا واليابان وفرنسا، بحسب وكالات أنباء.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة أنباء رويترز الجمعة، أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستحضر اجتماعاً حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في مصر السبت.

وكانت كاترين كولونا قد سافرت بالفعل إلى القاهرة وبيروت وإسرائيل الأسبوع الماضي، فيما تتطلع باريس إلى تقليل مخاطر التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا يزال هناك احتمال أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماع.

وأوضحت المصادر لرويترز أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستحضر أيضاً قمة القاهرة للسلام، مؤكدة أن بيربوك ستتوجه إلى القاهرة الجمعة بعد محادثات في تل أبيب وبيروت.

ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أنها ستزور مصر لحضور المؤتمر الدولي الذي سيناقش سبل معالجة القضايا الإنسانية والأمنية الناجمة عن الصراع.

وذكرت يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي الجمعة: «أعتزم زيارة مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها الحكومة المصرية لبحث الوضع المتعلق بإسرائيل وفلسطين».

وأضافت: «أعتزم المساهمة في النقاش الذي يهدف إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة، وهي قضية ملحة، فضلاً عن ضمان سلامة المواطنين العاديين وتهدئة الوضع سريعاً».

وتتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام.