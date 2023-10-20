شكرا لقرائتكم خبر عن من شمال سيناء.. غوتيريش يدعو لإيصال المساعدات «الملحّة» إلى غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إلى إيصال المساعدات «الملحة» إلى المدنيين في قطاع غزة الذي يمر بظروف إنسانية صعبة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي بعد وصوله إلى مطار العريش في شمال سيناء المصرية.

وقال غوتيريش في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: «المدنيون في غزة بحاجة ماسة إلى الخدمات والإمدادات الأساسية». وتابع غوتيريش، الموجود في مصر حالياً لبحث فتح معبر رفح الحدودي: «نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق».

ونحتاج إلى إيصال الغذاء والماء والدواء والوقود الآن. نحن بحاجة إليها على نطاق واسع ونحتاج إلى استمرارها».

ووصل الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إلى شمال سيناء في مصر، ظهر الجمعة، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم المنظمة في منشور عبر حساب الأمم المتحدة الرسمي على منصة «إكس»: «منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء».

وأكد المنشور: «وتركز الأمم المتحدة كل جهودها من أجل القيام بعملية مستدامة لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة».