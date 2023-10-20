انت الان تتابع خبر الأمين العام للأمم المتحدة: مليونا شخص يعانون الآن في قطاع غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف في مؤتمر صحفي من معبر رفح أن أهالي غزة بحاجة إلى كل أنواع المساعدة بشكل عاجل مشيرًا إلى ضرورة تحريك شاحنات المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

وتابع "مؤخرًا تم الإعلان عن اتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة لدخول المساعدات وهناك أيضًا اتفاق بين إسرائيل ومصر.. ونحن نعمل مع مصر وجميع الأطراف من أجل إدخال تلك المساعدات في أسرع وقت".



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى "وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى غزة".