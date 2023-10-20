انت الان تتابع خبر فيديو مؤثر لياسر العظمة تضامنا مع فلسطين: لسنا أصحاب ذل ومسكنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب ياسر العظمة في المنشور: "مابعرف كيف بدي ابدأ الكلام .. لساني ارتبط وماعم أعرف اختار الألفاظ. المصاب كبير.. تتضاءل أمامه المعاني، وتنكمش الحروف. ياترى يلي عم يصير بغزّة حقيقي ولا وهم؟ واقع ولا كابوس؟ معقول تندفن غزّة تحت الأنقاض، ويتشرد شعبها و يتهجر قسرا من قبل عدو شيطاني صهيوني.. لا قلب له ولا رحمة لديه. معقول تنقصف المشافي بالقنابل وكأنها قلاع عسكرية! وتندك المدارس بالصواريخ وكأنها مستودعات أسلحة! وتنباد العوائل وتتفجر البيوت كأنها أوكار مجرمين!".

وأضاف: "ياأهالي غزّة الصامدين في أرض فلسطين الغالية. لايعرف معنى الوجع إلا من ذاق آلامه.. ولاقسوة التشرد إلا من هجّر وأبعد عن أهله وأوطانه، ولالوعة الفقد إلا من خسر أهليه وذويه. من سوريا وشعبها الذي يشاطركم أحزانكم ومآسيكم، كل دعم وتعاطف وإكبار".

كما نشر مقطع فيديو سابق من سلسلة "مرايا"، يصوّر مشهدا تمثيليا يتحدث عن أهداف الغرب وتسويقهم المضلل لحضارات العرب وتاريخهم المشرّف. كما دعا فيه الحكومات العربية لإنشاء محطات بث للصورة الحقيقية عن عالمنا العربي، ونشر المعلومات الصحيحة عن الواقع.

يذكر أن ياسر العظمة لطالما تحدّث عن هموم الأمة العربية وألقى الضوء على أهميتها في مسلسله الشهير "مرايا".

