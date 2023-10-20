انت الان تتابع خبر هولندا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحكومة في بيان، "نتيجة للتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هناك توترات متصاعدة في لبنان".

وكانت دول فرنسا وكندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا قد حضّت رعاياها على تجنّب السفر إلى لبنان، في حين أوقفت شركات طيران غربية رحلاتها إلى بيروت.



فيما جددت السفارتان الأمريكية والبريطانية دعوة رعاياهما لمغادرة لبنان؛ "طالما الخيارات التجارية متاحة"، في تحذيرين جديدين على وقع التصعيد الأمني الذي تشهده حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل.