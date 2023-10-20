شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الصين للشرق الأوسط يطالب بضمانات لدعم حقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرجع تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط سبب الأزمة بين إسرائيل وغزة إلى عدم وجود ما يضمن حقوق الفلسطينيين، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الروسي.

غياب الضمانات يضيع حقوق الفلسطينيين

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن تشاي القول بعد لقاء بوجدانوف: "إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة". وقال تشاي: "إن السبب الأساسي للوضع الحالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو عدم وجود ضمان للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

سبق أن صرح وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، بعد أسبوع من اشتعال التوترات، إنه رغم إدانته لكل الأعمال التي تلحق الأذى بالمدنيين فإن تصرفات إسرائيل تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس.

وقال تشاي إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم تعلن وزارة الخارجية الصينية حتى الآن تفاصيل خط سير رحلة تشاي.