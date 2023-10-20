شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حديث بايدن عن "الاستثمار في الحروب".. اتهامات لاذعة من روسيا لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بـ"خداع العالم والاستخفاف به"، والاستثمار في الحروب، والاستفادة منها بالوكالة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيه دعم أوكرانيا وإسرائيل بأنه "استثمار"، يكشف أن واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة، ولا تقاتل من أجل الأفكار.

ووصف بايدن أمس الخميس مساعدة حليفتي الولايات المتحدة بأنه "استثمار ذكي سيعود بالنفع على الأمن الأمريكي لأجيال"، وذلك خلال سعيه لحشد الدعم لحزم مساعدات جديدة.

خداع العالم

وقالت زاخاروفا عبر تطبيق تيليجرام إن تعليقات بايدن تنم عن "استخفاف".

وأضافت: "لقد اعتادوا على أن يطلقوا على هذا الأمر اسم الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية، والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات، لقد كان الأمر على هذا النحو دائمًا، لقد خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع عنها واشنطن أبدًا".

وتابعت: "عادة ما تكون الحروب استثمارات ذكية بالنسبة للولايات المتحدة، طالما أنها لم تحدث على الأراضي الأمريكية، ولا يكترثون للثمن الذي يتكبده الآخرون".

قلق الأمريكيين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه من أن بعض الأمريكيين يتساءلون عن شأن أمريكا في دعم الحروب.