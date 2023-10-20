باحث في معهد الشرق الأوسط: إسرائيل خسرت الحرب سلفًا وليس لديها أي تصور لإنهاء الصراع سياسيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور “سمير التقي”، أن إسرائيل خسرت الحرب سلفا وليس لديها أي تصورات حول إنهاء الصراع سياسيا.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، أربكت صفوف الجيش الإسرائيلي وهزت سمعته وسط جيوش العالم.

وبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل قوة وحزم بجانب إسرائيل دون أن تنظر إلى كم المعاناة التي يعانيها الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن انطلاق صواريخ من جانب حزب الله في لبنان يمثل تهديدا باندلاع صراع باتجاه لبنان.