غوتيريش من معبر رفح: أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط في غزة لضمان وصول المساعدات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط في غزة لضمان وصول المساعدات الإنسانية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني.



وقال غوتيرش، "سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية، ونحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني بشكل أسرع وبأعداد أكبر".



وأضاف، أن وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة.



وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه ورغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، فإن "هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع".



وفي وقت سابق قالت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، إنه على الرغم من وجود اتفاق مبدئي لدخول المساعدات الإنسانية، بناء على طلب الولايات المتحدة من إسرائيل، فإنه لا تزال هناك نقاط خلافية، من بينها ما هي المواد التي ستدخل إلى القطاع، وما إذا ستكون هذه العملية مستمرة أم لمرة واحدة.

