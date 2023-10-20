قادة الخليج ودول آسيان يطالبون بالإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب قادة الخليج ودول رابطة الآسيان التى تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا فى مقدمتهم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين بالعمل على حل سلمي للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال حل الدولتين على أساس حدود ما قبل يونيو 67.

وأعرب البيان الختامى للقادة فى ختام اجتماعهم اليوم الجمعة بالرياض عن دعم المبادرة السعودية والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع مصر والأردن.

وجه البيان الدعوة إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين خاصة النساء والأطفال والمرض وكبار السن.

العمل على سرعة دخول المساعدات الغذائية والوقود دون عوائق إلى غزة



كما طالب البيان الختامى بضرورة حل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقا القانون الدولى وجميع قرارات الأمم المتحدة.

أدان القادة جميع الهجمات ضد المدنيين ووجهوا الدعوة إلى جميع الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار، والعمل على سرعة دخول المساعدات الغذائية والوقود دون عوائق إلى غزة.