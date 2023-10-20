قمة الرياض تطالب بسرعة دخول المساعدات إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - طالب البيان الختامى لقمة الرياض ودول رابطة الآسيان بسرعة دخول المساعدات إلى غزة دون عوائق وحماية المدنيين وعدم استهدافهم.



وأعرب البيان تأييده لمبادرة المملكه العربية السعودية والاتحاد الأوروبى لحل الأزمة.



كانت القمه قد بدأت أعمالها اليوم الجمعة وبحثت دعم التعاون بين دول الخليج ودول رابطة آسيان إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.

وناقشت القمة خطة العمل المشتركة خلال السنوات القادمة، وتعزيز التعاون خاصة فى مجالات الاقتصاد والأمن والثقافه، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة والتعليم والتدريب.

تناولت القمه سبل تعزيز العلاقات القائمة بين دول الخليج ورابطة الآسيان في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والمتغيرات الدولية المتسارعة و الارتقاء بهذه العلاقات والاستفادة من إمكانات الجانبين لتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والمخاطر.

وتناولت مناقشات القمه تنمية العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستوى المتعدد والثنائي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز آليات وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتنمية».

وتضم دول رابطة الآسيان التي تأسست عام 1967 إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام.



وتساهم نتائج القمة في تحقيق الأمن والازدهار من خلال تعزيز العلاقات المشتركة وإيجاد نوع من الشراكة والبحث عن آليات تضمن استدامة التشاور والحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار.