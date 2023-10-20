قادة الخليج ودول آسيان يعربون عن قلقهم من تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب قادة الخليج ودول رابطة الآسيان التى تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا فى مقدمتهم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند عن قلقهم حيال تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

أدان القادة فى بيان ختامى صادر عن القمة التى انعقدت فى الرياض اليوم الجمعة جميع الهجمات ضد المدنيين ووجهوا الدعوة الى جميع الاطراف المعنية لوقف إطلاق النار والعمل على سرعة دخول المساعدات الغذائبة والوقود دون عوائق إلى غزة.

طالب البيان جميع أطراف النزاع بالعمل على حماية المدنيين وعدم استهدافهم والالتزام بالقانون الدولى خاصه اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في الحروب.