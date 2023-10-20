شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة تحيا مصر.. المصريون يؤدون صلاة الغائب أمام المنصة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عدد من المواطنين شعائر صلاة الجمعة أمام المنصة بمدينة نصر بشعار تحيا مصر، حيث حرص المواطنين على المشاركة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة.

كما أدى المواطنون صلاة الغائب على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتعالت أصوات الدعاء بنصرة الشعب الفلسطيني في الحرب الغاشمة التى يشنها قوات الاحتلال واسفرت عن مقتل الآلاف من الفلسطينين.

وردد المواطنون هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، "الشعب العربي واحد"، "الشعب يريد إسقاط إسرائيل "، "بالروح بالدم نفديكي يافلسطين"، وهتاف" يالا يامصري قولها قوية فلسطين عربية، وآخر "يافلسطين يافلسطين احنا معاكي ليوم الدين " نتنياهو.. مجرم حرب، " ياسارقهم احنا نطلع برة".

وحرص المواطنين بمختلف الأعمار على التوافد، حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.