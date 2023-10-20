شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بهاء شعبان: نرفض تهجير أهالينا فى فلسطين.. وندعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إن الأوضاع فى فلسطين بالغة السوء وتنذر بالخطر وتجر المنطقة إلى مرحلة كارثية، موضحا أن الموقف الأمريكى والغربى غاية فى العدوانية تجاه ما يحدث فى فلسطين.

أضاف شعبان، أن الشعوب العربية تحركت فى كل أنحاء المنطقة العربية، وفى مصر بشكل خاص، وهو ما يشير إلى أن القضية الفلسطينية لا تزال حية فى قلوبنا.

وتابع شعبان أنه يجب الوقوف أمام مخطط تهجير أهلنا فى فلسطين وهو الأمر الذى يضر بالقضية الفلسطينية ويؤدى إلى تصفيتها.

ونظمت الحركة المدنية مسيرة فى ميدان مصطفى محمود للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد فلسطين.