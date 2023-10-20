كريمة الحفناوى: إسرائيل ترتكب مجازر ضد الفلسطينيين.. ويجب فتح معبر رفح

القاهرة - سامية سيد - أكدت كريمة الحفناوى عضو الهيئة العليا للتحالف الشعبى الاشتراكى، أن الشعب المصرى يرفض رفضا قاطعا تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، وأوضحت أن الموقف المصرى جيد فى التعاطى مع القضية الفلسطينية.

وقالت الحفناوى، إن ما ارتكبته إسرائيل من مجازر ضد الفلسطينيين لا يمكن السكوت عليه، موضحة أن المحتمع الدولى يقف صامتا تجاه هذه الانتهاكات.

وطالبت الحفناوى بضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات المصرية لأشقائنا فى غزة فلا يمكن فى مثل هذه الظروف القاسية التى يعيشها الشعب فى غزة ألا نستطيع ايصال المساعدات لهم.

جاء ذلك على هامش مظاهرة نظمتها الحركة المدنية بميدان مصطفى محمود للتضامن مع أهالينا فى غزة.