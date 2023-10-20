شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يلتقى وزير الصحة لبحث تطوير منظومة علاج المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، فى مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تطوير منظومة علاج المحامين.

بحث نقيب المحامين، مع وزير الصحة، خلال اللقاء امكانية عقد بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الصحة لتحسين وتطوير منظومة العلاج بنقابة المحامين، وتوفير كل الدعم الطبي اللازم للمحامى وأسرته.

واتفق عبدالحليم علام، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على إعداد بروتوكول تعاون، لتوفير كافة الخدمات الطبية للمحامين وأسرهم.