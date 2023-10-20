مواطنون يهتفون أمام المنصة: "فوضناك فوضناك كل الشعب ياسيسي معاك"

القاهرة - سامية سيد - ردد المواطنون، أمام المنصة، عددًا من الهتافات المعادية لقوات الاحتلال الإسرائيلى، منددين بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، كما أعلنوا دعمهم للقيادة السياسية، وهتفوا "فوضناك فوصناك كل الشعب ياسيسى معاك"، "سيناء سيناء مش هنسبب اراضينا"،" شد حيلك شد حيلك يافلسطين "، " اصحى يابايدن فوق ياعم..أرض سيناء تمنها الدم".

وأدى المواطنون صلاة الغائب على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطينى، وقد تعالت أصوات الدعاء بنصرة الشعب الفلسطينى فى الحرب الغاشمة التى يشنها قوات الاحتلال واسفرت عن مقتل الآلاف من الفلسطينين.

وقد حرص المواطنين بمختلف الأعمار على التوافد، حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومى واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال ال 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.