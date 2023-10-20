انتخاب مشيرة خطاب عضوا بالتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعات جمعيتها العامة فى مدينة اكرا عاصمة غانا، كما عقدت مؤتمرها السنوى الرابع عشر حول تشجيع مقاربة حقوق الإنسان فى قطاع الأعمال والتجارة.

وتم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان عضوا مناوبا فى اللجنة الفرعية للاعتماد للتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب مباديء باريس، وأعربت خطاب عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار، والذى يعبر عن الثقة فى المجلس القومى لحقوق الانسان بمصر.

يذكر أن اللجنة الفرعية للاعتماد تقوم بعملية تقييم دورية لمدى التزام المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعروف بمباديء باريس. وبناء عليه تحدد المستوى الذى تحظى به كل مؤسسة، هذا ويحظى المجلس القومى لحقوق الانسان بالمرتبة ألف ومن المقرر أن يخضع لعملية تقييم دورية فى شهر نوفمبر المقبل.