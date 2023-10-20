النشرة: استهداف موق الرمثا الاسرائيلي داخل مزارع شبعا بقصف صاروخي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن استهداف موق الرمثا الاسرائيلي داخل مزارع شبعا خراج بلدة كفرشوبا بقصف صاروخي في ظل تحليق لطائرة استطلاع نوع ام كا فوق قرى العرقوب.

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