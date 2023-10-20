الطيران السعودي ألغى رحلاته إلى لبنان حتّى 31 تشرين الأول

افادت قناة الـ"mtv" بأن الطيران السعودي رحلاته إلى لبنان حتّى 31 تشرين الأول، وذلك في ضوء تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية.

يأتي ذلك بعد أن كانت سفارة االسعودية في لبنان، قد دعت المواطنين السعوديين كافة منذ يومين، التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليًا، وذلك بعد متابعة تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن لأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم.