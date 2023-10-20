كبير مستشاري نتانياهو: معركة غزة ستكون صعبة ونعرف أن عددا من شبابنا لن يعود لكننا مستعدون لها

اشار كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، الى ان "التحدي الذي نواجهه يتمثل في شن هجوم مفاجئ للغاية وتكتيكي على الأرض"، لافتا الى ان "حماس تنتظرنا وهي مستعدة لهجومنا".

ورأى ان "معركة غزة ستكون صعبة لكننا مستعدون لها"، مضيفا :"نعرف أننا سندفع الثمن وأن عددا من شبابنا لن يعود".

وكشف ان "حماس لا تشارك أي معلومات قيمة بشأن الرهائن وعددهم قد يرتفع نظرا لوجود عدد من المفقودين".