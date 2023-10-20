الجبهة الجنوبية مفتوحة... لا توسع لبنانياً بالحرب القائمة

توسّعت المخاوف من حرب اقليمية، يكون لبنان جزءًا من ساحاتها في مواجهة إسرائيل. لكن المعطيات تفيد ان جبهة لبنان مفتوحة اساساً بعدما خرجت اللعبة الميدانية من قواعد الاشتباك منذ ايام. ماذا بعد؟.

انخرطت جبهة لبنان الجنوبية في الحرب ضد اسرائيل. ولا يبدو في الوارد توسيع مساحاتها او تكرار تجربة حرب ٢٠٠٦. هذه هي الحرب الان قائمة عبر مايلي:

اولاً، يقوم "حزب الله" بمواجهة القوات الاسرائيلية المتواجدة امام اعين مقاتليه على طول الحدود اللبنانية من الناقورة بحراً الى كفرشوبا ومزارع شبعا في اعلى الحدود البرية.

ثانياً، يتبادل الحزب والاسرائيليين النار بإستخدام كل انواع الاسلحة المُتاحة لهذا النوع من المواجهات.

ثالثاً، تقوم جهات لبنانية وفصائل فلسطينية بشن عمليات عسكرية على الحدود الجنوبية ضد الاسرائيليين.

ثالثاً، تتكرر محاولات التسلل من لبنان الى مستوطنات اسرائيلية.

ما هو المطلوب بعد؟ ليس ضرورياً في الحسابات اللبنانية ان تكون الحرب على شكل عدوان اسرائيل عام ٢٠٠٦، لأن "حزب الله" يحقق اهدافه حالياً من دون توسيع النطاق الجغرافي، وهو يمنع حالياً اي تجمع عسكري اسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، ويُشغل تل ابيب في جبهة استنزاف صعبة.

كما ان "محور المقاومة" قادر على فتح جبهات استنزاف موجعة، كما يحصل الان عراقياً ويمنياً بإطلاق صواريخ او مسيّرات.

وبالتالي، ترجم المحور المذكور مقولة "عدم ترك غزة وحدها"، لأن استنزاف الاسرائيليين يُصيب تل ابيب بأزمات مفتوحة تظهر في اقتصادها وموازينها العسكرية التي جعلتها تؤجل اجتياح غزة بريًّا مرات عدة.

اما بالنسبة الى تحذيرات السفارات بشأن لبنان، فينطلق من الحذر نتيجة عدم معرفة مسار الحرب القائمة حالياً، خصوصاً في ظل صمت "حزب الله" عن الكلام وعدم اطلالة امينه العام السيد حسن نصرالله في اي خطاب اعلامي، وهو مكمن التساؤل الدولي والاسرائيلي بشأن معرفة خطوات الحزب الآتية.