الخطيب: المقاومة أثبتت انها الدرع الفولاذي للسيادة اللبنانية والمواقف المعادية كانت المفرِّطة بالاستقلال

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الى أن "العدو الصهيوني العنصري وضع لبنان نصب عينيه لما يشكّله من تحدٍ لكيانه العنصري بتكوينه الديموغرافي والتنوع الثقافي والطائفي والتعدّد المذهبي الذي يعطي انطباعاً يُكذّب الصورة التي يريد بها العدو تبرير وجوده العنصري في هذه المنطقة وكيانه المعادي لشعوب المنطقة من استحالة التعايش معها".

وأكد الخطيب، في خطبة الجمعة، أن "وجود هذا الكيان هو وجود وظيفي كما قلنا ولذلك فالمشكلة ليست معه ككيان فقط وبمعزل عن أداء هذه الوظيفة فهي تشكل لبّ هذا الصراع، ولذلك فإنّ الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة اضطر الى الافصاح عن هذه الحقيقة والاعتراف بها بعد أن بَانَ بشكلٍ واضح وبما لا يقبل الشكّ أن معركة طوفان الاقصى شكّلت خطراً وجودياً للعدو".

ورأى أنها "حرب شاملة شعواء تُخاض ضد الأمة وتحاول إشغال قواها بالفتن عمّا يجري من عدوان الغرب المنافق عليها من خلال استهداف غزة وشعبها ومقاومتها".

وأضاف "لقد أثبتت المقاومة انها الدرع الفولاذي للسيادة اللبنانية وأن المواقف المعادية كانت المفرِّطة بالسيادة والاستقلال، فلن تُقنعوا حتى أنفسكم أنكم الأحرص على السيادة والحماية لحدود لبنان التي هي الأغلى لدينا، فلم تضحوا بشيء أبداً من أجله ولا بنقطة دم واحدة بذلتموها حين اجتاح العدو لبنان".

وطالب المنظمات الدولية المعنية بـ"تقديم المساعدات والمسارعة في القيام بإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بشكل عاجل الذي يحتاج لكل شيء وإنقاذ المرضى والمصابين جراء العدوان البربري والهمجي الإسرائيلي والقيام بواجبها في حماية أماكن العبادة الاسلامية والمسيحية التي تستبيحها آلة العدوان للعصابات الصهيونية وتطال المدنيين والصحافيين بشكل متعمّد، ما يشكّل جرائم حرب موصوفة وانتهاكاً للقانون الدولي ونطالبها بإدانة هذه الجرائم البربرية التي طاولت قرى لبنانية حدودية تواجهها قوى المقاومة بكل شجاعة وقوة ويرتفع معها شهداء دفاعاً عن سيادة لبنان".