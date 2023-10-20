القصيفي: فلسطين تستحق الدعم ولأنها البوصلة ولأنها في أساس أزمة الشرق الأوسط

عقد التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين مؤتمرًا صحافيًا، ظهر اليوم، في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، للإعلان عن تسليم الأمين العام للأمم المتحدة كتابًا مفتوحًا حول الإنتهاكات التي يتعرّض لها قطاع غزة في فلسطين المحتلة بحضور النقيب جوزف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين.

وتمنى القصيفي، أن "تعم لبنان تجمعات من مختلف المهن لدعم فلسطين، لأن فلسطين تستحق الدعم ولأنها البوصلة ولأنها في أساس أزمة الشرق الأوسط. لو لم تكن هناك قضية فلسطينية، لما كانت هناك قضية شائكة في الشرق الأوسط، ولما كان هذا التأزم على مدى 75 سنة، ولما كانت هذه الأحوال المضطربة، ولما كانت الشعوب تعاني من صعوبات وتحديات وديكتاتوريات وتخلف على جميع المستويات".

ولفت الى أن "فلسطين هي ضحية الضمير العالمي الذي سها والذي غفا في ليلة غاب عنها هذا الضمير. وفلسطين لن تموت طالما هي حية في ذاكرة أبنائها، جيلًا بعد جيل. إن الجيل الأول لم ينسَ وأورث وجعه وأورث قضيته للأجيال التي تعاقبت والتي حملت مشعل النضال لاسترداد حقها وأرضها بكل الوسائل".

وأكد أن "واجبنا كنخب آكاديمية إعلامية فكرية ثقافية أن نقف صفًا واحدًا وأن نرفع الصوت عاليًا في وجه الهيئات الإنسانية والأممية التي تتباكى تحت شعارات قمع الحريات والتي تتباكى على قضية ثانوية وتحاول أن تجعل منها قضية بحجم أمة أو قضية بحجم إنسان".

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