عسكري أمريكي يوبخ بايدن في تل أبيب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أبرزت الفنانة إلهام شاهين، مقطع فيديو لعسكري أمريكي يوبخ فيه الرئيس الأمريكي بايدن في تل أبيب.

ونشرت إلهام، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عسكري أمريكي يوبخ الرئيس الأمريكي في تل أبيب.. هذا البايدن لابد من محاكمته على كل ما فعله بالشعوب العربية من جرائم حرب".

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة، إنّ شحنة المساعدات الأولى يتوقع أن تدخل إلى قطاع غزة خلال يومين.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تدشين دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة،خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده عند الجانب المصري من معبر رفح، اليوم الجمعة.

وسيُرفع علم الأمم المتحدة إلى جانب العلم المصري على معبر رفح، استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة، وفق ما أعلنته سكاي نيوز عربية.