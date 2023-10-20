شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة كبيرة للمحافظين في اقتراعين جزئيين في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

مني حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بهزيمة قاسية، في جولتين من الانتخابات الفرعية أمام حزب العمال، الجمعة، في نتيجة غير جيدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

ورأى زعيم حزب العمال كير ستارمر الذي يأمل في الوصول إلى منصب رئيس الحكومة أن هذه النتيجة «تعيد رسم الخريطة السياسية». وقال إن فوز حزب العمال في المعقلين المحافظين «يدل على أن الناس يريدون التغيير إلى حد كبير، وأنهم على استعداد لوضع ثقتهم في حزب العمال الذي تغير، لتحقيق ذلك».

في هاتين الدائرتين، كما هي الحال في جميع أنحاء البلاد، يريد الناخبون، حسب ستارمر، «حكومة عمالية مصممة على الوفاء بوعودها» مع «مشروع حقيقي لإعادة بناء بلدنا».

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال يتقدم بفارق كبير قبل الانتخابات المتوقعة على مستوى المملكة المتحدة العام المقبل.

وفازت مرشحة حزب العمال سارة إدواردز بمقعد تامورث بوسط إنجلترا الذي كان يشغله المحافظون بأغلبية 1316 صوتاً، بعدما كان المحافظون يتقدمون بعشرين ألف صوت. وخسر المحافظون مقعد ميدفوردشير في وسط إنجلترا بفارق 1192 صوتاً، وكانوا قد فازوا به بفارق 24664 صوتاً في 2019.

وهذه هي أسوأ هزيمة للمحافظين في انتخابات فرعية منذ 1945.

وأجريت عمليتا الاقتراع، بينما وصلت شعبية رئيس الوزراء الذي يسعى لتقديم نفسه على أنه تجسيد للتغيير على الرغم من وجود حزبه في السلطة منذ 13 عاماً، إلى أدنى مستوياتها منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو سنة.