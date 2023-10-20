شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما -أ ف ب

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة، انفصالها عن شريك حياتها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة جينيفرا البالغة من العمر سبع سنوات.

وكتبت في رسالة نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة سلفي تعود الى عدة سنوات تظهر فيها مع جيامبرونو وطفلتهما، «علاقتي بأندريا جيامبرونو التي استمرت حوالى عشر سنوات، انتهت لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت وحان الوقت لنأخذ ذلك في الاعتبار».

يأتي ذلك بعد بث تصريحات وصفت بأنها مخلة للآداب لأندريا جيامبرونو (42 عاما) سجلت بدون علمه على هامش البرنامج الذي يقدمه على شبكة Rete4 الخاصة.

نشرت هذه التصريحات الثلاثاء والخميس في برنامج ساخر لشبكة كانالي 5، وهي قناة أخرى تابعة لمجموعة ميدياست التابعة لعائلة برلوسكوني.