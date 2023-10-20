شكرا لقرائتكم خبر عن «قلق أمريكي» حيال علاقة المجر مع روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - رويترز

قالت السفارة الأمريكية في بودابست في بيان الجمعة، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال علاقة المجر مع روسيا، وترى أن قرار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مثير للقلق».

وعقد أوربان اجتماعاً ثنائياً مع بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع على هامش منتدى الحزام والطريق في بكين، حيث التقيا للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022.