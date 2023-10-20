شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا: مستعدون للانضمام للجهود العالمية لإحلال السلام بالشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج - (رويترز)

قال مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا: إنه سيحضر قمة القاهرة للسلام، السبت، لبحث الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة.

وذكرت الرئاسة في بيان الجمعة، «الرئيس رامابوسا يشعر بقلق عميق إزاء الهجمات على المدنيين، وما نجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح وتشريد الناس والأزمة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة».

وأضاف البيان «جنوب إفريقيا مستعدة للانضمام إلى الجهود العالمية، لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط».