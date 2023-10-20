باحث سياسي: نتائج زيارة “بايدن” للمنطقة كانت صادمة للغاية.. والشارع العربي لا يعول على الموقف البريطاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث والمحلل السياسي “بشير عبدالفتاح”، أن زيارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى المنطقة كانت صادمة، بسبب اعتماده على الرواية الإسرائيلية بشأن الأحداث في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الشارع العربي لا يعول كثيرا على الموقف البريطاني من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح على المحك، بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية والغذائية لسكان القطاع.