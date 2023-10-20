أمين عام الأمم المتحدة: نعمل على تسريع إدخال المساعدات إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا أن المساعدات الإنسانية سيسمح لها بالدخول إلى غزة، وهناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لجعل الأمر ممكنًا.

وأوضح «جوتيريش»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش تفقد المساعدات الإنسانية في مطار العريش، وبحث سبل توصيلها إلى غزة، عرضتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الإعلان جاء بعد عددٍ من الشروط والقيود.

وأضاف جوتيريش، أنهم يعملون حاليًا بشكل فعّال مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة؛ للتأكد من الحد من القيود وتسهيل مرور الشاحنات في أسرع وقت ممكن إلى غزة.