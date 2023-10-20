المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سابقًا: آمل أن تكون إسرائيل جادة في إمكانية وصول المساعدات إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سابقا “نيكولاي ملادينوف”، أن الوضع في قطاع غزة المحاصر يعاني أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أنه يتعين على جميع الأطراف المساهمة في حل مشكلة إدخال المساعدات إلى القطاع، بسبب تأزم وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن المسشفيات في غزة تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والعلاجية لمعالجة الجرحى والمصابين.