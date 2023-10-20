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المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سابقًا: آمل أن تكون إسرائيل جادة في إمكانية وصول المساعدات إلى غزة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سابقا “نيكولاي ملادينوف”، أن الوضع في قطاع غزة المحاصر يعاني أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أنه يتعين على جميع الأطراف المساهمة في حل مشكلة إدخال المساعدات إلى القطاع، بسبب تأزم وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن المسشفيات في غزة تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والعلاجية لمعالجة الجرحى والمصابين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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