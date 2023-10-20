الصحة الفلسطينية: 3866 شهيدا و13400 جريح في عدوان الاحتلال على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3866 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.

وقالت الوزارة، إن أكثر من 3785 شهيدا، ارتقوا في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

‏‎وأوضحت أن أكثر من 12 ألف مواطن جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400.