وزير الخارجية الروسي: الهجوم على مستشفى غزة لا يمكن أن يمر دون أن تلاحظه واشنطن عبر أقمارها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن منطقة غزة تخضع لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الهجوم على مستشفى غزة وقتل مئات الأشخاص لا يمكن أن يمر دون أن تلاحظه واشنطن عبر أقمارها.

وأوضح لافروف – في حديث تلفزيوني، نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الجمعة/- أنه “عندما يناقش الجميع المأساة في غزة، فمن الممكن أيضا أن نطلب من الأمريكيين بيانات وصور الأقمار الصناعية، فهذه المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من جانبهم”، مؤكدا أن الأمريكيين يكيلون باستمرار التهم المختلفة جزافا للجميع دون تقديم دلائل.