"الجروان" في طاجيكستان لتوقيع اتفاقيات لتعزيز قيم التسامح والسلام

ياسر رشاد - القاهرة - وقع أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ، اتفاقية تعاون وعمل مشترك مع محمد طاهر ذاكر زادة رئيس البرلمان في طاجيكستان، بهدف تعزيز وتأطير العمل المشترك في مجالات التسامح والسلام في آسيا والعالم.

وتشمل الاتفاقية، تسمية عضو من البرلمان الطاجيكستاني في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وتعزيز التعاون في المجال البرلماني لقضايا التسامح والسلام، وعقد جلسات ومؤتمرات برلمانية مشتركة .

وفي سياق متصل ، استقبل سراج الدين مهرالدين وزير خارجية طاجيكستان، الجروان والوفد المرافق، له في مقر الوزارة بالعاصمة دوشانبيه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات التسامح والسلام في المنطقة والعالم.

وواتفق الوزير الطاجيكستاني مع الجروان على العمل على إنشاء مكتب إقليمي للمجلس في دوشانبيه.، وقدم الجروان للوزير شرحاً عن المجلس وأهدافه ومجالات عمله وجهوده في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وأشاد رئيس برلمان طاجيكستان ووزير الخارجية بجهود المجلس في تعزيز قيم التسامح والسلام، مؤكدين دعم بلادههما للمجلس وتوجهاته.بالمجلس وجهوده المميزة، مؤكدا دعم بلاده للمجلس وتوجهاته، مؤكداً أن العالم بحاجة ماسة لتعزيز قيم التسامح والسلام.

وأشاد وزير خارجية طاجيكستان، بالعلاقات الطيبة التي تجمع بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بجهود الإمارات في دعم نشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز أهمية التنمية المستدامة ، لافتا إلى أهمية استضافة الإمارات لـ “COP28 ”، مؤكداً ثقته بنجاح هذا الحدث الدولي المهم.

و في إطار جهود المجلس لتعزيز العمل المشترك مع الجامعات والمؤسسات التعليمية ،استقبل الدكتور خوشفاختزودا كوبيلجون رئيس الجامعة الوطنية الطاجيكية، معالي أحمد بن ج الجروان، في مقر الجامعة بالعاصمة دوشانبيه، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تدرس من خلالها الجامعة الوطنية الطاجيكية مساق الماجستير في علوم التسامح والسلام، الذي أعده المجلس العالمي للتسامح والسلام، بالإضافة إلى التعاون في عقد مؤتمرات علمية، ومسابقات ثقافية متنوعة، تعزز ثقافة التسامح والسلام.

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