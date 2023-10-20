قبل دخول المساعدات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا على منزل عائلة ضهير شمال مدينة رفح، ما أسفر عن إصابات في المكان.

قصف طائرات الاحتلال سيارة تقل مزارعين، بمنطقة عبسان الكبيرة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الدفاع المدني انتشلت 12 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العايدي، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت نحو 20 فلسطينيا بالرصاص الحي في محافظات بالضفة الغربية بعضهم حالتهم خطرة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف المكتب الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة أمس.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، "إن 18 شهيدا سقطوا جراء قصف الاحتلال لكنيسة الروم الأرثوذكس".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس جريمة تثبت أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني أو أخلاقيات الحرب".

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، "طائرات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة جديدة باستهداف كنيسة الروم الأرثوذكس"

ولفت إلى أنه يجب أن يكون لكنائس العالم موقفًا واضحًا من هذا السلوك الأرعن من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الاحتلال استهدف في الغارات التي شنها أمس الخميس، على قطاع غزة كنيسة الروم الأرثوذكس، والتي كان بداخلها عشرات النازحين، الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، وأغلبهم من النساء والأطفال.