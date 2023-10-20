بالصور- مسيرات حاشدة للتنديد بالممارسات الإسرائيلية تستقر في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

استقرت المسيرات الحاشدة التي نظمها أهالي بني سويف، اليوم الجمعة، والتي تندد بممارسات العدوان الإسرائيلي في فلسطين، في ميدان الزراعيين وسط مدينة بني سويف.

وحمل المتظاهرون أعلام مصر وفلسطين، وهتفوا بعض الهتافات الحماسية وعلى رأسها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، مؤكدين على دعمهم الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأحداث الراهنة فى غزة.

من جانبه أكد النائب حسام العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن ببني سويف، أن مظاهرات اليوم تؤكد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وتضامن الشعب المصري بجميع فئاته مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأييدا لكافة الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفض تهجير أهالي غزة، وسرعة فتح المعابر لتوصيل المساعدات الإنسانية.

يذكر أن مصر أدانت بأشد العبارات، الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، واعتبرت أن هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.