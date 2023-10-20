"إحنا اللى هزمنا اليهود".. وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية في السويس- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

نظم الآلاف في السويس وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة بميدان إسماعيل يس، دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسرى وتضامنا مع القضية الفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات تندد بالقصف المستمر على غزة، وقصف معبر رفح لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، واستهداف مستشفى المعمداني، وأماكن تقديم الخدمات العلاجية للجرحى مصابى القصف ما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين.

وردد المشاركون "يسقط قتلة الأطفال.. يسقط أعداء السلام.. يا إسرائيل يا إسرائيل أنت عدو ليوم الدين.. الإرهاب هو إسرائيل، السويس بلد الصمود إحنا اللي هزمنا اليهود.. يا رب انصر غزة اشفي مرضاهم داوي جرحاهم".

ورفع المتظاهرون في الوقفة أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين على قرارات الرئيس ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

وخرجت التظاهرات التى انطلقت دعما وتأييدا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض قاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين بهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي؛ والتضامن مع الشعب الفلسطيني فى مواجهة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة والعقاب الجماعي والحرب على سكان قطاع غزة.

وحرص المشاركون على ترديد هتافات مناوئة للعدوان الاسرائيلي والتذكير بما حققه رجال المقاومة الشعبية في السويس من انتصار على قوات العدو في 24 أكتوبر ومنعهم من التقدم تحقيق أي تقدم قبل 50 عاما.

ونشرت صفحة "الخليج 365" على الفيسبوك بث مباشر لوقفة تضامنية بالسويس من ميدان اسماعيل يس