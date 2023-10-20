بالصور- حرق علم إسرائيل في مظاهرات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أحرق عشرات المتظاهرين بمدينة المنيا، علم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مظاهرات ووقفات احتجاجية عدة شهدتها المحافظة اليوم عقب انتهاء صلاة الجمعة.

واستخدم المتظاهرون قماش العلم لتلميع أحذيتهم، ثم أحرقوا عدة أعلام تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لأساليب الاحتلال الوحشية ضد الفلسطينيين.

وشهد ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا تظاهر آلاف المواطنين، رفضا لاعتداءات وجرائم الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، وسط ترديد هتافات "بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى.. واحد اتنين الجيش العربي فين .. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين .. فداك فداك يا اقصى بالطول بالعرض هنجيب إسرائيل الأرض.. القضية مش حدود يسقط يسقط اليهود".