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بالصور- حرق علم إسرائيل في مظاهرات بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أحرق عشرات المتظاهرين بمدينة المنيا، علم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مظاهرات ووقفات احتجاجية عدة شهدتها المحافظة اليوم عقب انتهاء صلاة الجمعة.

واستخدم المتظاهرون قماش العلم لتلميع أحذيتهم، ثم أحرقوا عدة أعلام تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لأساليب الاحتلال الوحشية ضد الفلسطينيين.

وشهد ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا تظاهر آلاف المواطنين، رفضا لاعتداءات وجرائم الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، وسط ترديد هتافات "بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى.. واحد اتنين الجيش العربي فين .. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين .. فداك فداك يا اقصى بالطول بالعرض هنجيب إسرائيل الأرض.. القضية مش حدود يسقط يسقط اليهود".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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