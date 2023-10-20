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الأونروا تطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا" بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق.

وأضافت الأونروا ندعو للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية ومرافق الأمم المتحدة، قائلة "ملاجئنا التي تؤوي أكثر من نصف مليون شخص تعاني من الاكتظاظ خصوصا في جنوب القطاع"

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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