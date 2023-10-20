شكرا لقرائتكم خبر عن حمدين صباحى: مصر اتخذت موقفا قويا ضد التهجير ونرفض المخطط بكل أشكاله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة، أن مصر أتخذت موقفا قويا ضد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وترفض رفضا تاما تلك المؤامرة وهذا المخطط بكافة أشكاله، مطالبا العالم باتخاذ موقف قوى تجاه القضية الفلسطينية لنصرة الأبرياء في غزة.
وطالب صباحى في تصريحات لـ"الخليج 365"، بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد ما يحدث في اسرائيل، مؤكدا أن الشارع العربي يرفض مخطط التهجير والتوطين.
وشدد صباحى، أن فلسطين قضية مصر وقضية كل العرب ونطالب بوقف فورى للعدوان الاسرائيلي علي أهالينا في غزة.
ونظم عدد من أعضاء الحركة المدنية بميدان مصطفى محمود، مظاهرة لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية ورفض التهجير.
وقد شهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
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