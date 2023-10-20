شكرا لقرائتكم خبر عن حمدين صباحى: مصر اتخذت موقفا قويا ضد التهجير ونرفض المخطط بكل أشكاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة، أن مصر أتخذت موقفا قويا ضد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وترفض رفضا تاما تلك المؤامرة وهذا المخطط بكافة أشكاله، مطالبا العالم باتخاذ موقف قوى تجاه القضية الفلسطينية لنصرة الأبرياء في غزة.

وطالب صباحى في تصريحات لـ"الخليج 365"، بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد ما يحدث في اسرائيل، مؤكدا أن الشارع العربي يرفض مخطط التهجير والتوطين.

وشدد صباحى، أن فلسطين قضية مصر وقضية كل العرب ونطالب بوقف فورى للعدوان الاسرائيلي علي أهالينا في غزة.