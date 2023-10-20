شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو عيطة: نطالب باتخاذ موقف حاسم ضد رفض دخول المساعدات لأهالينا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، العضو المنضم حديثا للجنة العفو الرئاسى، أن أى مصرى حر يرفض الانتهاكات الإسرائيلية ضد فلسطين، مشيرا إلى أن الشعب المصرى خرج اليوم للتعبير عن رفضه لما ارتكبه العدو الصهيونى من مجازر بحق الفلسطينيين العزل.

وأضاف أبو عيطة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على هامش مظاهرات نظمتها الحركة المدنية بميدان مصطفى محمود، أن مصر عليها اتخاذ موقف قوى وحاسم من قرار إسرائيل برفض دخول المساعدات المصرية عبر معبر رفح.

وطالب "أبو عيطة"، أن يكون الموقف المصرى أشد حسما فى مواجهة تعنت الكيان الصهيونى ضد دخول المساعدات المصرية.

ونظم عدد من أعضاء الحركة المدنية، مظاهرة بميدان مصطفى محمود، لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس السيسى الداعم للقضية ورفض التهجير.

وقد شهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.