شكرا لقرائتكم خبر عن حمدين صباحى لـ"الخليج 365": ندعم موقف الدولة فى إدانة الوحشية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمدين صباحى السياسى البارز، أنه يدعم الموقف المصرى الرسمى فى مطالبته بفتح المعابر، كما يدعم الموقف المصرى الرسمى ونشد على يده فى وقف التوطين والتهجير إلى سيناء، وندعمه فى مطالبته بوقف الحرب فورا.

وأضاف صباحى فى تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش مسيرة نظمتها الحركة المدنية بميدان مصطفى محمود اليوم، أننا ندعم الموقف المصرى أيضا فى إدانته للوحشية الإسرائيلية ضد أهالينا فى فلسطين.

وأشار صباحى، إلى أن الموقف الشعبى أيضا واضح للجميع، فالشعب المصرى طوال عمره هو المعلم، وقدم نموذجا يحتذى به فى مواجهته للوحشية الإسرائيلية ضد أهالينا فى فلسطين.

وقال صباحى، إن أمريكا لها موقف منحاز طوال العمر، لكن فى هذه الحالة فإنه موقف منحاز ووقح، موضحا أن الرئيس بايدن يكذب ويكرر كذبه ويتواطأ على دم ضحايا وأبرياء مستشفى المعمدانى فى غزة، لافتا إلى أن الأمريكان هم من زرعوا الكيان الصهيونى فى أراضينا.

وأضاف صباحى، أنه كما زلزل الاحتلال الإسرائيلى فى 6 أكتوبر زلزل أيضا فى 7 أكتوبر وسيظل هكذا حتى ينتهى تماما، مشيرا إلى أن جماهير مصر فى كل الميادين خرجت اليوم لتعبر عن موقف حاسم ضد إسرائيل، وتتضامن مع الشعب الفلسطينى ضد الانتهاكات الاسرائيلية.

ولفت صباحى، إلى أن الدولة المصرية والشعب المصرى عبرا عن موقف حاسم ضد الوحشية الإسرائيلية فى فلسطين.

أضاف صباحى، أن العالم العربى وحكوماته عليهم أن ينحازوا للجماهير التى خرجت اليوم وألا يخذلوها فى التصدى للعدوان الوحشى للكيان الصهيونى ضد أهالينا فى غزة.