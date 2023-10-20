شكرا لقرائتكم خبر عن النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز يشاركان بمظاهرة التضامن مع فلسطين أمام "المنصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المواطنون في شارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة.

كما شارك في الحضور النائبين محمود بدر ومحمد عبد العزيز ، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللذان أعلنا تضامنهما مع الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الاحتلال ضدهم.

وشارك الفنان محمد الشقنقيري، المواطنين، تضامنا مع فلسطين، وهتف "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي"

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي"

ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.