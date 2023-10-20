شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن وشادى محمد وبشير التابعى يشاركون بمسيرة "المنصة" لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل عدد من نجوم الكرة السابقين، أمام المنصة، للمشاركة في المسيرة التى تم تنظيمها تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، وكان من أبرز لاعبي منتخب مصر السابقين المشاركين، كابتن شادى محمد، وبشير التابعي، وعبد الظاهر السقا، وأحمد حسن، ومحمد فاروق، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي.

وقد أدى المواطنون صلاة الغائب على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتعالت أصوات الدعاء بنصرة الشعب الفلسطيني في الحرب الغاشمة التى يشنها قوات الاحتلال وأسفرت عن مقتل الآلاف من الفلسطينين.

وقد حرص المواطنين بمختلف الأعمار على التوافد، حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وقد شهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال ال 48 الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.