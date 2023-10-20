المكاري اتصل بالمطران حنا معزيًا بضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى وكنيسة في غزة

اتّصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، برئيس أساقفة سبسطية للرّوم الأرثوذكس المطران ​عطالله حنا​، معزّيًا بضحايا العدوان الإسرائيلي على حرم كنيسة القديس برفيريوس في ​غزة​ ومستشفى المعمداني. وشدّد الجانبان على "ضرورة تحييد المؤسّسات الدّينيّة والصّحيّة والمدنيّين العزّل". ولفت المكاري إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يصرّ على تذكيرنا بتاريخه الحافل بالإجرام والمجازر، وباستهداف الأبرياء، وما اعتداؤه على دور العبادة وقبلها المستشفيات، إلّا استمرار لنهجه المتمادي في تجاهل القوانين الدّوليّة والأعراف الإنسانيّة".

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