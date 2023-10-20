وزير الدفاع الفرنسي أكّد خلال اتصال مع سليم أن لبنان مسألة مركزية بالنسبة لفرنسا

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب أديب عبد المسيح، سجيع عطية وجميل عبود، حيث تم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.

ووضع سليم الوفد النيابي في أجواء التطورات الأمنية في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها مؤسسات الدولة لا سيما المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة احترام الدستور اللبناني وكافة القوانين والتشريعات التي تحكم عمل مؤسسات الدولة وعدم ابتداع أفكار وطروحات لا تنسجم مع نصوص وروح القوانين.

إلى ذلك، تناول سليم مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عمل المؤسسات الدستورية في هذه الظروف الصعبة وما تقوم به المؤسسة العسكرية من مهام حفظ الأمن والإستقرار وضرورة توفير كل ما يلزم لأداء هذا الواجب الوطني على أكمل وجه.

وفي سياق آخر، تلقى وزير الدفاع اتصالا من نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

لوكورنو اكد ان فرنسا تقوم باتصالات مع كل المجتمع الدولي للبحث في الاوضاع في غزة، مشددا على "ضرورة ابقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الاراضي الفلسطينية". وأشار الى ان لبنان مسألة مركزية بالنسبة لفرنسا.

وتطرق لوكورنو الى أهمية دور اليونيفيل في الجنوب ووجوب تجنب اي تصعيد على الحدود الجنوبية.

بدوره، لفت الوزير سليم إلى "الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والمنشآت المدنية والصحية والدينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وشدد على التنسيق المستمر والوثيق بين الجيش واليونيفيل، مؤكدًا حرص لبنان على دورها وسلامتها. وقدّر وزير الدفاع الجهود التي تبذلها فرنسا للحد من تصاعد النزاع وتطوره في المنطقة.